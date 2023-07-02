Виктор Бут может стать депутатом в соседнем с Татарстаном регионе

Фото: скриншотrealnoevremya.ru из видео ЛДПР/YouTube.com

Член партии ЛДПР Виктор Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом информирует ТАСС.

— Территориальная группа №10, включающая в себя территории Заволжского одномандатного округа №10 и Заволжского одномандатного избирательного округа №11. Бут — первый номер в этой группе. Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения — город Душанбе Таджикской ССР, — сказал руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании региона Дмитрий Грачев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

8 декабря прошлого года Виктора Бута обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер. Их помиловали перед обменом в Абу-Даби, они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах. Спустя четыре дня Бута приняли в ЛДПР. Такое решение было озвучено на слете партии.

Виктор Бут рассказывал, что самым тяжелым во время заключения было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.



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Айрат Назипов