В состав сборной России по водному поло вызвали шестерых спортсменов «КОС-Синтез»
В расположение сборной России по водному поло отправились шесть игроков казанского «КОС-Синтез». Приглашение получили Роман Шепелев, Арслан Закиров, Никита Деревянкин, Иван Васильев, Егор Ярлыченко и Аскар Махиянов, сообщает пресс-служба клуба.
По планам тренерского штаба, сбор имеет организационную направленность. В Подмосковье сформируют игровой и резервный составы национальной команды.
Тренироваться ватерполисты будут до 17 сентября на базе Минспорта России «Озеро Круглое».
На днях ватерполисты «КОС-Синтез» завершили предсезонный сбор, который проходил в Волгограде. За неделю спортсмены провели пять игр с командой «Спартак-Волгоград» — в четырех матчах казанцы одержали победу.
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