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В состав сборной России по водному поло вызвали шестерых спортсменов «КОС-Синтез»

12:46, 12.09.2023
В состав сборной России по водному поло вызвали шестерых спортсменов «КОС-Синтез»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

В расположение сборной России по водному поло отправились шесть игроков казанского «КОС-Синтез». Приглашение получили Роман Шепелев, Арслан Закиров, Никита Деревянкин, Иван Васильев, Егор Ярлыченко и Аскар Махиянов, сообщает пресс-служба клуба.

По планам тренерского штаба, сбор имеет организационную направленность. В Подмосковье сформируют игровой и резервный составы национальной команды.

Тренироваться ватерполисты будут до 17 сентября на базе Минспорта России «Озеро Круглое».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

На днях ватерполисты «КОС-Синтез» завершили предсезонный сбор, который проходил в Волгограде. За неделю спортсмены провели пять игр с командой «Спартак-Волгоград» — в четырех матчах казанцы одержали победу.

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Айрат Назипов
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