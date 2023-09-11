Ватерполисты «КОС-Синтез» завершили предсезонный игровой сбор

Ватерполисты казанского «КОС-Синтез» завершили предсезонный сбор, который проходил в Волгограде с 3 по 8 сентября. Тренировка проходила на базе клуба «Спартак-Волгоград».

За неделю спортсмены из двух клубов провели пять игр между собой — в четырех матчах казанцы одержали победу.

— Спарринги прошли на высоком уровне: обе команды были настроены на работу. Отдельное спасибо хотим сказать принимающей стороне — за отличные условия и организацию сбора, — поделился впечатлениями главный тренер команды Евгений Ярощук.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» уже вернулся в Казань. Сейчас ватерполисты продолжают подготовку к старту в чемпионате России.

За месяц до старта чемпионата России по водному поло стали поступать новости об изменениях в составах команд-участниц турнира. Самые большие изменения как с точки зрения тренерского штаба, так и в плане состава произошли во флагмане российского ватерполо — казанском «КОС-Синтезе». Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

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Айрат Назипов