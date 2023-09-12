В Татарстане у медработников самые низкие зарплаты в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя предлагаемая зарплата медработников в Татарстане составляет 48,7 тысячи рублей. Это самый низкий показатель в ПФО, сообщают аналитики платформы hh.ru.

Разница между предлагаемой и ожидаемой зарплатой в Татарстане также минимальна: сотрудники хотели бы увеличить свой доход всего на 490 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При этом республика входит в топ-3 регионов ПФО, где за год увеличился спрос на медработников: динамика роста вакансий составила +13,6%. Выше показатели только в Башкирии (+51,3%) и Нижегородской области (+30,4%). В целом в ПФО спрос на медиков вырос на 5,1%.

Наибольший доход медперсонала зафиксирован в Чувашии (69,1 тысячи рублей). Интересно, что в этой же республике наблюдался максимальный разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой: первая оказалась на 29 тысяч выше.

Напомним, в 2025 году в России перейдут на новую систему оплаты труда медицинских работников. Соответствующие подходы уже начали отрабатывать.

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Галия Гарифуллина