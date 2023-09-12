Равиль Кузюров о зарплатах в сфере лесного хозяйства: «Очень острый вопрос»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вопрос зарплат работников сферы лесного хозяйства в Татарстане остается острым — стоит задача приблизить их к среднереспубликанской. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона.



— Очень острый вопрос. Он актуальный и на сегодняшний день, — заявил он, напомнив, что в 2019 году рассматривался вопрос о повышении зарплат в Министерстве лесного хозяйства Татарстана и подведомственных ему учреждениях. Тогда их кратно увеличили.

Равиль Кузюров заявил, что в лесхозах среднемесячная зарплата варьируется от 37 до 45 тысяч рублей. В лесничествах она составляет 30—35 тысяч рублей и зависит от стажа.

— Была еще ниже, об этом мы говорили, — обратил внимание министр лесного хозяйства Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, для молодых лесников в Татарстане предусмотрены «подъемные». Их размер составляет 150 тысяч рублей.

Напомним, по данным официальной статистики, в Татарстане по итогам января — июня 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций составила 58 332 рубля. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 16,5%.



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Татьяна Демина