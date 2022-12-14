Татарстанцы хранят на эскроу-счетах 77,3 миллиарда рублей — это много или мало?

В Татарстане на эскроу-счетах хранится 77,31 миллиарда рублей, следует из данных Банка России по состоянию на 1 ноября 2022 года. Это самая большая сумма среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Сумма на эскроу-счетах татарстанцев уменьшилась за месяц на 2,3%. На 1 октября она составляла 79,15 миллиарда рублей.

На 1 ноября в Татарстане насчитывалось 16 218 эскроу-счетов. По их количеству республика также занимает первое место в ПФО.



Фото: realnoevremya.ru

В целом в Приволжском федеральном округе на 1 ноября зарегистрировано 104 533 эскроу-счетов. На них хранится 381,6 миллиарда рублей.

Количество «раскрытых» эксроу-счетов в Татарстане на 1 ноября составляло 24 284. Сумма средств, перечисленных с них, оценивалась в 94,35 миллиарда рублей.

77,3 миллиарда рублей — это:



$1,2 миллиарда , или €1,16 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; В среднем по 4,76 миллиона на эскроу-счет — в Татарстане их 16 218.

— в Татарстане их 16 218. 29,2 тысячи однокомнатных квартир — средняя стоимость такого жилья в Казани составляет почти 2,65 миллиона рублей*.

— средняя стоимость такого жилья в Казани составляет почти 2,65 миллиона рублей*. 22 122 двухкомнатных квартиры — средняя стоимость такого жилья в столице Татарстана оценивается почти в 3,5 миллиона рублей*.

— средняя стоимость такого жилья в столице Татарстана оценивается почти в 3,5 миллиона рублей*. 12 178 трехкомнатных квартир — средняя стоимость такого жилья в Казани составляет почти 6,35 миллиона рублей*.

— средняя стоимость такого жилья в Казани составляет почти 6,35 миллиона рублей*. 1 122 712 квадратных метров жилья в Казани — в городе средний ценник на один «квадрат» оценивается в 68,86 тысячи рублей*.

— в городе средний ценник на один «квадрат» оценивается в 68,86 тысячи рублей*. На четверть больше, чем в начале 2022 года — на 1 января на эксроу-счетах татарстанцев хранилось 60,85 миллиарда рублей.

— на 1 января на эксроу-счетах татарстанцев хранилось 60,85 миллиарда рублей. В 24 раза больше, чем на эскроу-счетах в Мордовии — там на 1 ноября хранится 3,2 миллиарда рублей, минимальная сумма в ПФО.

— там на 1 ноября хранится 3,2 миллиарда рублей, минимальная сумма в ПФО. В 24 раза меньше, чем на эскроу-счетах в Москве — на 1 ноября в столице хранится 1,85 триллиона рублей, максимальная сумма среди регионов России.

— на 1 ноября в столице хранится 1,85 триллиона рублей, максимальная сумма среди регионов России. В 7 158 раз больше, чем в Дагестане — ее жители хранят на эскроу-счетах 10,8 миллиона. Это минимум среди регионов России, исключая субъекты, в которых люди не хранят деньги таким способом — Еврейская АО, Камчатский край, Чукотский и Ненецкий АО, Мурманская область, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкессия.

— ее жители хранят на эскроу-счетах 10,8 миллиона. Это минимум среди регионов России, исключая субъекты, в которых люди не хранят деньги таким способом — Еврейская АО, Камчатский край, Чукотский и Ненецкий АО, Мурманская область, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкессия. Месячная зарплата 1,54 миллиона татарстанцев — согласно данным официальной статистики, средняя зарплата в январе-сентябре составила 50 125 рублей.

*по данным портала «Мир квартир» за последний месяц

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина