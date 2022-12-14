Татарстанцы хранят на эскроу-счетах 77,3 миллиарда рублей — это много или мало?
В Татарстане на эскроу-счетах хранится 77,31 миллиарда рублей, следует из данных Банка России по состоянию на 1 ноября 2022 года. Это самая большая сумма среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
Сумма на эскроу-счетах татарстанцев уменьшилась за месяц на 2,3%. На 1 октября она составляла 79,15 миллиарда рублей.
На 1 ноября в Татарстане насчитывалось 16 218 эскроу-счетов. По их количеству республика также занимает первое место в ПФО.
В целом в Приволжском федеральном округе на 1 ноября зарегистрировано 104 533 эскроу-счетов. На них хранится 381,6 миллиарда рублей.
Количество «раскрытых» эксроу-счетов в Татарстане на 1 ноября составляло 24 284. Сумма средств, перечисленных с них, оценивалась в 94,35 миллиарда рублей.
77,3 миллиарда рублей — это:
- $1,2 миллиарда, или €1,16 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;
- В среднем по 4,76 миллиона на эскроу-счет — в Татарстане их 16 218.
- 29,2 тысячи однокомнатных квартир — средняя стоимость такого жилья в Казани составляет почти 2,65 миллиона рублей*.
- 22 122 двухкомнатных квартиры — средняя стоимость такого жилья в столице Татарстана оценивается почти в 3,5 миллиона рублей*.
- 12 178 трехкомнатных квартир — средняя стоимость такого жилья в Казани составляет почти 6,35 миллиона рублей*.
- 1 122 712 квадратных метров жилья в Казани — в городе средний ценник на один «квадрат» оценивается в 68,86 тысячи рублей*.
- На четверть больше, чем в начале 2022 года — на 1 января на эксроу-счетах татарстанцев хранилось 60,85 миллиарда рублей.
- В 24 раза больше, чем на эскроу-счетах в Мордовии — там на 1 ноября хранится 3,2 миллиарда рублей, минимальная сумма в ПФО.
- В 24 раза меньше, чем на эскроу-счетах в Москве — на 1 ноября в столице хранится 1,85 триллиона рублей, максимальная сумма среди регионов России.
- В 7 158 раз больше, чем в Дагестане — ее жители хранят на эскроу-счетах 10,8 миллиона. Это минимум среди регионов России, исключая субъекты, в которых люди не хранят деньги таким способом — Еврейская АО, Камчатский край, Чукотский и Ненецкий АО, Мурманская область, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкессия.
- Месячная зарплата 1,54 миллиона татарстанцев — согласно данным официальной статистики, средняя зарплата в январе-сентябре составила 50 125 рублей.
*по данным портала «Мир квартир» за последний месяц
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