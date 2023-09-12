Президент России заявил о необходимости центров прогнозирования опасных климатических явлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России нужны центры, которые займутся прогнозированием опасных климатических явлений и предупреждением о них граждан и органов власти. Такое мнение на встрече с модераторами тематических сессий Восточного экономического форума высказал президент страны Владимир Путин.

По его мнению, такие центры должны работать на постоянной основе. В число их обязанностей необходимо включить «своевременную выработку рекомендаций органам власти и гражданам», считает глава государства.

Вопрос создания таких центров в России рассмотрят при участии МЧС и ученых, пообещал Владимир Путин. Среди возможных вариантов — создание их на базе Дальневосточного федерального университета, пишет «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 2010 по 2021 год в Татарстане зарегистрировали 214 опасных метеорологических явлений. В среднем их происходит около 18 в год.



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Татьяна Демина