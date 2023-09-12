Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков:

— Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке, — ответил Песков на вопрос о месте переговоров.

Он уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.

По словам пресс-секретаря президента, запланирован насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят также двусторонние связи. Однако каких-либо пресс-конференций не запланировано.

Как добавили в «РИА Новости», ранее северокорейское госрадио «Голос Кореи» сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.

Вчера стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что встреча северокорейского лидера и его российского коллеги может состояться в среду, 13 сентября.



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Илина Хакимова