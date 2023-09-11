Стоимость дизельного топлива на бирже обновила рекорд

Стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России обновила рекорд, достигнув отметки 71 тыс. рублей за тонну по итогам торгов в понедельник, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).



Цена дизтоплива выросла на 1,39% — до 71,047 тыс. рублей за тонну. Побила рекорд и цена бензина Аи-92, достигнув 67,602 тыс. рублей за тонну и продемонстрировав рост на 0,99%. Цена Аи-95 снизилась на 0,52%, составив 76,395 тыс. рублей за тонну.

Существенно подешевело топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) — на 7,11%, до 66,195 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,54%, до 35,736 тыс. рублей за тонну, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко