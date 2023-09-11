Представители стран БРИКС обсудили на ВЭФ глобальные вызовы ESG-повестки

В ходе VIII Восточного экономического форума прошла сессия «Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС». Спикерами выступили представители научного, экспертного и бизнес-сообществ Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки. Россию представил первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов. Модерировал дискуссию первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках сессии спикеры обсудили вызовы глобального потепления и изменения климата, а также комплексные меры по митигации их последствий, обменялись опытом осуществления энергоперехода и обеспечения устойчивости экономик своих стран, рассмотрели новые возможности для сотрудничества в области зеленых инноваций и низкоуглеродного развития и обозначили ведущую роль передовых технологий в достижении социального прогресса.

В настоящее время страны БРИКС образуют один из наиболее важных в глобальном масштабе экономических блоков и имеют отличный потенциал для устойчивого развития. В ходе дискуссии Александр Ведяхин подчеркнул, что в странах БРИКС активно развивается ESG-инфраструктура, что открывает для России возможности по сотрудничеству в области развития и гармонизации таксономий, рейтингов, углеродного и финансового рынков.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

— Сбер планирует активно включиться в совместную работу над глобальными вызовами повестки устойчивого развития. Вместе с нашими партнерами мы прорабатываем идею создания единого реестра климатических проектов. Реестр станет одним из этапов создания общерыночных углеродных механизмов и поможет выстроить еще более эффективное сотрудничество на пространстве объединения, в том числе с учетом возрастающего торгового оборота между странами-участниками. Кроме того, в следующем году мы предлагаем сформировать центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС. Инициатива по созданию центра нацелена в первую очередь на синхронизацию межстранового регулирования в области декарбонизации и климатической повестки и обмен лучшими практиками.

В свете решений 15-го саммита альянса, а также с учетом инициативы России по созданию Контактной группы БРИКС по устойчивому развитию и климату диалог по ESG-направлению приобретает особую актуальность. При этом перспективы развития в этой области немалые: объем финансирования климатических и адаптационных проектов на пространстве БРИКС оценивается в $6—8 трлн инвестиций в год.

