В Сочи рейс до Казани задержали на сутки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолет авиакомпании «Северный ветер» больше суток не может улететь из Сочи в Казань. Как выяснило «Реальное время», борт должен был вылететь еще накануне в 11.00, вместо этого он планирует улететь сегодня в 13.55.

Еще один авиарейс этой же авиакомпании задержится на 9 часов. Воздушное судно должно было покинуть аэропорт Сочи в 16.15. По новому плану самолет вылетит в Казань завтра, 20 марта, в 01.15.

Фото: aer.aero (скриншот)

Сейчас в Сочи наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. По этой причине некоторые авиакомпании меняют планы. Например, «Аэрофлот» отменил собственные рейсы из Москвы и других регионов России в Сочи и обратном направлении.

Напомним, в конце февраля в казанском аэропорту почти на четыре часа задержался рейс авиакомпании «Икар». Он должен был улететь в Сочи в 14.00, однако покинул Казань ближе к 18.00.

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Айрат Назипов