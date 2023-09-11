В Казани предложили проводить смотр-конкурс среди пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани хотят проводить смотр-конкурс среди пляжей. С предложением организовать его выступил на «деловом понедельнике» начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.



— Предлагаем с 2024 года и ежегодно проводить смотр-конкурс среди пляжей с определением самого комфортного и безопасного отдыха. При определении победителя основным критерием будет оценка, которую выставят нам горожане, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также Сергей Чанкин предложил исполкому Казани в следующем году увеличить число пляжей. Горожане для них чаще всего предлагают такие места, как Нижний и Средний Кабан, озеро Чебакса, территорию у «Чаши» и за речпортом.



Напомним, в Казани ежегодно работают пять муниципальных пляжей. Это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», пляж «Комсомольский». Также в города функционируют три организованных места отдыха на берегах озера «Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы.



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Татьяна Демина