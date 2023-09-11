В Казани летом на водных объектах спасли девять человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани за купальный сезон 2023 года на водных объектах спасли девять человек. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

— За период работы спасателей на муниципальных пляжах и местах отдыха у воды не было допущено гибели людей. К сожалению, все случаи гибели людей на водных объектах в черте Казани произошли в неорганизованных для купания местах. Это Казанка, озеро Средний Кабан, озера в СНТ, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сергей Чанкин напомнил, что купальный сезон стартовал 1 июня. Завершился он 31 августа. Работали в Казани пять муниципальных пляжей и три организованных места отдыха.

Напомним, с начала купального сезона в Татарстане утонули 53 человека, шесть из которых — дети. Удалось спасти 31 человека, в том числе 11 несовершеннолетних.



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Татьяна Демина