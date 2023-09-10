В Татарстане на трассе пострадала семья — отец в больнице, мать и дочь погибли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В аварии на трассе в Татарстане погибли женщина и двухлетняя девочка, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Авария произошла 10 сентября около 17:00 на выезде из города Лениногорска в сторону Альметьевска.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Yeti 1939 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем KIA Rio, водителя которого доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его супруга и двухлетняя дочь погибли.

На место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует прокуратура.

За 8 месяцев 2023 года только на дорогах Казани с участием детей до 16 лет зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых 100 детей получили травмы различной степени тяжести.

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Маргарита Головатенко