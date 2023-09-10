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В Татарстане на трассе пострадала семья — отец в больнице, мать и дочь погибли

19:11, 10.09.2023 3
В Татарстане на трассе пострадала семья — отец в больнице, мать и дочь погибли
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В аварии на трассе в Татарстане погибли женщина и двухлетняя девочка, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла 10 сентября около 17:00 на выезде из города Лениногорска в сторону Альметьевска.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Yeti 1939 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем KIA Rio, водителя которого доставили в больницу с тяжелыми травмами. Его супруга и двухлетняя дочь погибли.

На место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует прокуратура.

За 8 месяцев 2023 года только на дорогах Казани с участием детей до 16 лет зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых 100 детей получили травмы различной степени тяжести.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 сен
    84 года водителю ? гибдд куда смотрит ?
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  • Анонимно 10 сен
    Надо проверить тех кто разрешение давал бабаю ездить за рулём вопще я за ограничение езды за рулём до 60 лет!! И всё нечего ездить реакция не та с возрастом и головой тоже там не всё в порядке уже !!
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  • Анонимно 10 сен
    Водитель Киа выжил, потому что за рулем тяжело не пристегнуться, гаишники остановят.
    И почему-то мне кажется, что ни мать, ни ребенок были не пристегнуты. На фото видно, что это лобовое столкновение лоб в лоб, то есть шансы у всех выжить были одинаковые.
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