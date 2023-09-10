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Российская авиация уничтожила три катера с десантными группами ВСУ у острова Змеиный

09:13, 10.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российская авиация уничтожила три катера с десантными группами ВСУ у острова Змеиный
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью в акватории Черного моря около острова Змеиный российская авиация уничтожила несколько катеров с экипажем ВСУ, направлявшихся в сторону Крыма.

— ..самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья, — говорится в заявлении.

Также в военном ведомстве рассказали, что этой ночью Украина снова пыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа над Черным морем в направлении полуострова. Российские силы ПВО сбили восемь беспилотников.

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Илина Хакимова
Происшествия

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