Сегодня в Казани ожидается до +20 градусов

В Казани в воскресенье, 10 сентября, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +18—20 градусов. Ветер северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15—17 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +16 до +21°С. Местами пройдет небольшой дождь.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 11 и 12 сентября, сохранится циклонический характер погоды. Также местами прогнозируются небольшие дожди и северный ветер. В этот период температурный фон составит ночью +6... +11°C и +14... +19°C днем.

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Айрат Назипов