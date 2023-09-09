Волейболисты казанского «Зенита» одержали вторую победу в Кубке Столетия
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал вторую победу в групповом этапе мужского розыгрыша Кубка Столетия. Матч с «Зенитом-СПБ» закончился со счетом 3:0 (25:23, 26:24, 25:19).
Завтра казанские волейболисты сыграют с «Белогорьем». Игра состоится в Санкт-Петербурге.
Второй тур состоится уже в Казани. Матчи будут проходить с 21 по 24 сентября.
Накануне казанцы обыграли команду АСК в групповом этапе мужского розыгрыша Кубка Столетия. Матч закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:15).
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