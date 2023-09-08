ВК «Зенит-Казань» обыграл АСК в Кубке Столетия

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» всухую обыграл команду АСК в групповом этапе мужского розыгрыша Кубка Столетия. Матч закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:15).

В рамках первого круга казанские волейболисты сыграют еще два матча в выходные. Так, в субботу, 9 сентября, команда встретится с «Зенитом-СПБ». В воскресенье татарстанская дружина сыграет с «Белогорьем». Все матчи проходят в Санкт-Петербурге.

Второй тур состоится уже в Казани. Матчи будут проходить с 21 по 24 сентября.

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Айрат Назипов