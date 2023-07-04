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ВК «Зенит-Казань» сыграет в «Кубке столетия»

17:58, 04.07.2023

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» сыграет в «Кубке столетия», сообщили в пресс-службе клуба.

— Изучаем расписание турнира, а также готовимся ко второму туру, который пройдет в Казани! — сказано в сообщении.

Первый тур состоится 7—10 сентября в Санкт-Петербурге, второй тур пройдет с 21 по 24 сентября в Казани.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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