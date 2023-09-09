Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на северо-западе Крыма
В северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник. Об этом в своем telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
— Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации, — сообщил Аксенов.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Сегодня в Минобороны России сообщили об уничтожении нескольких украинских катеров, которые намеревались атаковать Крымский мост. Их ликвидировали в южной части Керченского пролива.
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