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Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на северо-западе Крыма

19:42, 09.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на северо-западе Крыма
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник. Об этом в своем telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

— Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации, — сообщил Аксенов.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Сегодня в Минобороны России сообщили об уничтожении нескольких украинских катеров, которые намеревались атаковать Крымский мост. Их ликвидировали в южной части Керченского пролива.

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Айрат Назипов
Происшествия

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