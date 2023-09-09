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В Татарстане за неделю капуста подешевела почти на 20%

17:58, 09.09.2023 1
В Татарстане за неделю капуста подешевела почти на 20%
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Белокочанная капуста за неделю подешевела в Татарстане на 19,38%. В период с 28 августа по 4 сентября ее можно было купить за 28,47 рубля, следует из данных Татарстанстата.

За этот же период на 11,91% упал в цене и репчатый лук. Его стоимость варьировалась в пределах 31,86 рубля за кг. На третьем месте расположился картофель. Его цена снизилась на 9,48%, до 27,33 рубля за кг, а морковь подешевела на 9,17%, до 39,30 рубля за кг.

Еще за неделю подешевели консервы, макароны, мороженая рыба, черный чай, гречка, творог, сметана и свинина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За неделю в Татарстане сильнее всего подорожали огурцы. Рост с 28 августа по 4 сентября составил 13,85%. Также в лидерах роста — бананы (+5,69%), яблоки (+4,12%) и подсолнечное масло (+2,82%).

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Айрат Назипов
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:49
    Надо закупиться и заквасить. Уважаемая редакция, напишите, пожалуйста, адреса сельхозярмарок
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