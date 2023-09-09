Огурцы в Татарстане за неделю подорожали в среднем на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За неделю в Татарстане сильнее всего подорожали огурцы. Рост с 28 августа по 4 сентября составил 13,85%, следует из данных Татарстанстата.

Также в лидерах роста — бананы (+5,69%), яблоки (+4,12%) и подсолнечное масло (+2,82%). Незначительно подорожали сосиски, колбаса, молоко, помидоры, соль, рис и пшено. Во всех случаях рост не превысил 2%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За предыдущую неделю огурцы также росли в цене. За семь дней они подорожали на 4,87%. Тогда же выросли средние цены на свинину, рис, чай и печенье.

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Айрат Назипов