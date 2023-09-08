Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали победу в Кубке столетия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили команду «Динамо-Метар» в матче группового этапа женского розыгрыша Кубка столетия. Матч закончился со счетом 1:3 (25:18, 22:25, 21:25, 18:25).

Следующую игру казанские спортсменки сыграют в субботу, 9 сентября, против краснодарского «Динамо». Матч начнется в 18:30. С московским «Динамо» подопечные Зорана Терзича сыграют в воскресенье в то же время.

Чтобы выйти в «Финал четырех», казанским волейболисткам нужно занять 2-е место в группе. В первом туре «Динамо-Ак Барс» одержал все три победы.

Сегодня волейбольный клуб «Зенит-Казань» всухую обыграл команду АСК в групповом этапе мужского розыгрыша Кубка столетия. Матч закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:16, 25:15).



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Айрат Назипов