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В Армении пройдут совместные учения с американскими военными

08:58, 06.09.2023
В Армении пройдут совместные учения с американскими военными
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Армении 11—20 сентября пройдут совместные учения армянских и американских военных, сообщили в минобороны страны.

— В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в Армении на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады министерства пройдут совместные армяно-американские военные учения, — приводит сообщение RT.

В качестве цели учений обозначено повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

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Маргарита Головатенко
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