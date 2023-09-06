В Армении пройдут совместные учения с американскими военными
В Армении 11—20 сентября пройдут совместные учения армянских и американских военных, сообщили в минобороны страны.
— В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в Армении на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады министерства пройдут совместные армяно-американские военные учения, — приводит сообщение RT.
В качестве цели учений обозначено повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям.
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