В Казани на улице Ершова образовалась пробка в три километра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани на улице Ершова образовалась пробка в три километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По направлению к центру с одного из краев пробки отмечены две аварии. Всего на участке произошло пять ДТП.

— Здесь в сторону моста «Миллениум» пять рядов стекаются в один. 20 минут ехать 250 метров. Объезжайте, — оставил комментарий один из пользователей.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Также по городу наблюдаются пробки на улицах Арбузова, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы и по всему центру. Затрудненность движения оценивается в семь баллов.

В выходные в Казани на Мамадышском тракте из-за аварии образовалась трехкилометровая пробка. ДТП произошло на участке возле развязки с проспектом Победы по направлению к трассе М-7. Еще до развязки на той же полосе проводятся дорожные работы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева