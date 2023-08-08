В Казани на улице Ершова образовалась пробка в три километра
В Казани на улице Ершова образовалась пробка в три километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
По направлению к центру с одного из краев пробки отмечены две аварии. Всего на участке произошло пять ДТП.
— Здесь в сторону моста «Миллениум» пять рядов стекаются в один. 20 минут ехать 250 метров. Объезжайте, — оставил комментарий один из пользователей.
Также по городу наблюдаются пробки на улицах Арбузова, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы и по всему центру. Затрудненность движения оценивается в семь баллов.
В выходные в Казани на Мамадышском тракте из-за аварии образовалась трехкилометровая пробка. ДТП произошло на участке возле развязки с проспектом Победы по направлению к трассе М-7. Еще до развязки на той же полосе проводятся дорожные работы.
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