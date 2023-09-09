В августе продажи электромобилей в России составили 1,5 тысячи единиц

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За август этого года было реализовано почти 1,5 тысячи новых электрокаров. Это в 8,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

Наиболее продаваемыми брендами стали Zeekr (тираж в 285 единиц), Evolute (191 штука), Volkswagen (165 штук), Tesla (140 штук) и Hongqi (106 штук). Лидеры среди моделей — это Zeekr 001 (254 штуки), Volkswagen iD.4 (109 штук), Hongqi e-HS9 (106 штук), Evolute i-JOY (101 штука) и Tesla Model Y (92 штуки).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Под новыми имеются в виду автомобили не старше трех лет, которые поставлены на учет в России впервые.

Напомним, согласно прогнозам, в этом году впервые с 2021-го на российском авторынке продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин. Это всего на 10 тысяч ниже, чем до санкций, в августе 2021 года.

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Галия Гарифуллина