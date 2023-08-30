На российском авторынке будет продано более 100 тысяч машин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впервые с 2021 года на российском авторынке продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин. Это всего на 10 тысяч ниже, чем до санкций, в августе 2021 года, информирует агентство «Автостат».



Согласно базовому прогнозу экспертов «Автостата», в 2023 году будет продано 930 тысяч автомобилей (+48% к прошлому году). Оптимистичный сценарий предполагает миллион единиц (+60%), негативный — 840 тысяч единиц (+34%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В результате дефицита автомобилей и низких продаж в прошлом году сформировался отложенный спрос. Теперь он будет реализовываться с ростом предложения.

Тем не менее на авторынок влияют такие неблагоприятные факторы, как утильсбор, недостаток автокомпонентов на производстве и падение рубля, которое ведет к повышению цен на автомобили.

В июле 2023 года россияне потратили на новые автомобили рекордные за последние два года 272,6 млрд рублей. Июльский результат превышает июньский (233,6 млрд рублей) на 16,7%. Он в 3,1 раза больше уровня июля 2022 года (87,1 миллиарда).

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Галия Гарифуллина