Эксперты назвали самые популярные осенью среди туристов регионы России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверть всех бронирований (25%) пришлось на Краснодарский край. За ним в рейтинге следуют Санкт-Петербург (15% бронирований) и Москва (12%), передает «Газета.Ru».

Помимо Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы, в число популярных регионов вошли Калининградская область (7%), Ставропольский край и Дагестан (по 3%). Также туристы выбирали Нижегородскую и Московскую области и Приморский край: доля бронирований в каждом из них составляет 2%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наилучший прирост бронирований зафиксирован в Алтае (+50%), Мурманской (38%) и Новосибирской (37%) областях. Увеличился поток туристов также в Иркутскую область (доля бронирований увеличилась на 24%) и в Красноярском крае (+23%).

Напомним, этим летом Татарстан вошел в топ-5 популярных направлений у туристов: рост количества гостей в республике составил 12%. Помимо Татарстана, больше всего туристов посетило этим летом Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Ростовскую области. На эти направления пришелся 31% от турпотока по России.

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Галия Гарифуллина