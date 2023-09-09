Только половине казанских пар удалось уйти в отпуск вместе

54% казанцев смогли взять отпуск на тот же период, что и их вторая половинка. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Хотели бы отдохнуть вдвоем, но не смогли получить отпуск в одни и те же даты 22% горожан. Еще 10% и не собирались проводить отпуск вместе.

realnoevremya.ru (архив)

Интересно, что более половины горожан, которые предпочитают совместный отдых, моложе 34 лет. Супружеские пары проводят отпуск вместе чаще, чем те, кто не расписан (58% против 49%).



Напомним, почти каждый второй житель Казани не удовлетворен своим отпуском. Так, 47% считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а 44% из них винят во всем недостаточное количество отпускных дней. Чаще всего неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что казанцы не могут расслабиться — об этом говорят 47% респондентов — жителей города. Одна пятая опрошенных (21%) заявила, что от отдыха их отвлекают переживания за работу.

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Галия Гарифуллина