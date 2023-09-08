Ученые выяснили, какие вирусы приносят больше всего пользы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшую пользу приносят бактериофаги и вирусы-симбионты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на вирусолога, академика РАН, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова.

Бактериофагами являются вирусы бактерий, которые можно использовать для уничтожения других бактерий.

— За бактериофагами как противобактериальными препаратами, я считаю, большое будущее. Потому что растет число лекарственно устойчивых бактерий, — приводит «Газета.Ru» слова Нетесова.

Вирусы-симбионты существуют внутри организма, в результате чего он приобретает эволюционные преимущества. В качестве примера Нетесов привел клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита: они активнее, чем их здоровые сородичи, ищут животных, к которым присасываются, чем их здоровые сородичи.

Подобными вирусами может быть заражен и человек, но наука еще не знает, полезны ли они.

— Например, есть вирус, который обнаружили, подозревая, что он вызывает неизвестные еще гепатиты. Потому что до сих пор есть хронические болезни печени, возбудителей которых не могут найти. Это примерно 3—4% от всех болезней печени, для которых неизвестен возбудитель, — объяснил «Газете.Ru» вирусолог.

Напомним, в апреле в Азиатской части России был обнаружен новый вирус, который передается от укуса клещей — «хасеки». Такое открытие сделали ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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Галия Гарифуллина