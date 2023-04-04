Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый вирус, который могут передавать клещи

В Азиатской части России обнаружен новый вирус, который передается от укуса клещей — «хасеки». Такое открытие сделали ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщает «Газета.ru».



По словам старшего научного сотрудника центра «Вектор», кандидата биологических наук Михаила Карташова, «хасеки» может также передаваться от человека к человеку. В том числе вирус способен существовать отдельно, либо совместно с другими клещевыми инфекциями.

— Мы уже точно можем сказать, что вирус циркулирует не только в двух регионах России, география его распространения значительно шире, — заявил ученый.

Фото: pixabay.com

Также в результате анализов специалисты выяснили, что «хасеки» схож с переносимым клещами вирусом Bole 4, который ранее обнаружили в Европе, Азии, Африке и на территории Карибского региона. Отмечается, что оба вируса вероятно могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов, которые в большей степени передаются клещами и комарами, вызывая такие заболевания, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Данге, желтая лихорадка и клещевой энцефалит.

В октябре 2022 года пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в медорганизации республики из-за укусов клещей обратились 10 036 человек — это в 1,6 раза выше аналогичного показателя 2021 года. Также отмечалось, что случаи укусов клещей фиксировались во всех муниципальных образованиях республики.

В этом году сезон клещей стартовал раньше обычного — из-за теплой погоды. Уже зарегистрировано 28 укусов клещей в 18 муниципальных районах республики, в том числе в Казани, Нижнекамске и Альметьевске, сообщают «Вести Татарстана».

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Антон Гаврилов