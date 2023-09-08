Месячная аудитория СберБанк Онлайн в Приволжье составила более 8 млн пользователей

Ежемесячная активная аудитория приложения СберБанк Онлайн (16+) на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка превысила 8 млн человек.

Функциональность приложения постоянно растет. Пользователям доступны как финансовые, так и нефинансовые сервисы.

Например, «Кредитный потенциал» — бесплатный сервис, который помогает клиентам за несколько минут узнать всё о своём будущем кредите заранее: одобрит ли банк; какую сумму по какой ставке и на каких условиях; какую сумму в месяц можно тратить на погашение кредитов. Также в сервисе можно получить информацию о том, как улучшить текущие кредитные условия.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно найти много полезной информации о том, как защититься от мошенников. Раздел «Не дайте себя обмануть» и информационный канал «Осторожно, мошенники!» мобильного приложения содержат огромное количество обучающей информации: статьи, видеоролики, тесты.

Эти летом появилась витрина «Здоровье»: в ней можно круглосуточно записаться на приём к врачу и медицинские исследования, сдачу анализов, получить консультацию педиатра и психолога, а также заказать лекарства и товары для здоровья и красоты.

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