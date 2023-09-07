Аналитики назвали самые подешевевшие автомобили в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди новых автомобилей в Казани в августе сильнее всего подешевели Jetour Dashing и Lada Granta — на 1%. Иномарку можно было купить в конце месяца в среднем за 2,6 миллиона рублей, тогда как отечественный автомобиль стоил в районе 819 тысяч рублей, сообщает Авто.ру.

Среди подержанных автомобилей больше всех подешевел в августе Chevrolet Niva 2009—2020 года выпуска — на 4%. В конце месяца он в среднем стоил 554 тысячи рублей. На 2% уменьшилась цена Ford Focus. Автомобиль стали продавать за 758 тысяч рублей. На столько же подешевела Lada Kalina. Средняя цена автомобиля составила в августе 539 тысяч рублей.

Сильнее всего среди новых автомобилей прибавил в цене Kaiyi E5 2021. Он подорожал на 9% и стал продаваться в среднем за 2,1 миллиона рублей. На втором месте — китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (3 млн), а на третьей позиции расположился Chery Tiggo 8 Pro Max (2,2 млн).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заметнее всего среди автомобилей с пробегом прибавила в цене «четырнадцатая». Машина подорожала в августе на 10% и стала продаваться на в среднем за 203 тысячи рублей. На 8% возросла цена Kia Rio 2017—2020 годов выпуска и Kia Rio 2015—2017 годов. Средняя стоимость этих моделей в конце августа составила от 1 до 1,6 миллиона рублей.

В Казани новые легковые отечественные автомобили за год подорожали на 4,1%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В июле средняя цена такой машины составила 926 220 рублей. В аналогичном месяце прошлого года покупка нового российского автомобиля обошлась бы казанцу в среднем в 889 780 рублей.



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Айрат Назипов