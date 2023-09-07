Синьцзян-Уйгурский автономный район намерен сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Заместитель председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мардан Мукийит выразил желание сотрудничать с Татарстаном в сфере сельского хозяйства. Соответствующее предложение представитель китайского региона озвучил раису республики Рустаму Минниханову, передает его пресс-служба.

— Для нашей команды это первый визит в Республику Татарстан. Основная цель нашего визита — укрепление наших отношений в различных сферах. Мы готовы реализовать совместно с вами те задачи, которые поставили главы наших государств во время последней встречи, — сказал он.

Рустам Минниханов поблагодарил Мардана Мукийита за проявленный интерес к форуму РОСТКИ. Он отметил, что в Татарстане реализуется ряд совместных экономических проектов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Синьцзян-Уйгурский автономный район — один из регионов Китая, с которым у Татарстана развивался активный диалог. Обсуждались совместные проекты в области сельского хозяйства, строительства, медицины. Считаю, что нам следует усилить работу, — подчеркнул татарстанский лидер.

Особую заинтересованность представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и КАМАЗ. Такое мнение «Реальному времени» выразил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он считает, что бизнесмены из Китая хотят пойти по примеру компании Haier, которая открыла свой завод в Набережных Челнах.

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Айрат Назипов