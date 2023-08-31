Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд
Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд, сообщает RT со ссылкой на ЦБ.
По состоянию на 25 августа, международные резервы составили $580,5 млрд.
Международные резервы России за неделю с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд. Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил 579,5 млрд долларов США.
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