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Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

19:50, 31.08.2023
Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд, сообщает RT со ссылкой на ЦБ.

По состоянию на 25 августа, международные резервы составили $580,5 млрд.

Международные резервы России за неделю с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд. Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил 579,5 млрд долларов США.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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