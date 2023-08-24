Международные резервы России за неделю снизились на $6,3 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Международные резервы России за неделю с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд. Такие данные приводит Центробанк.

— Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил 579,5 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6,3 млрд долларов США, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки, — говорится в сообщении.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Международные резервы России по состоянию на 11 августа составили $586,6 млрд. Неделей ранее они снизились на $0,8 миллиарда.

По данным на 28 июля, международные резервы России составляли $594 млрд. Тогда было зафиксировано падение на $1,9 миллиарда.

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Айрат Назипов