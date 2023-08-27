«Бабье лето» после холодной «расплаты»: татарстанцам рассказали о погоде в начале осени

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане третья декада августа началась с похолодания, пришедшего на смену 30-градусной жаре. Но на потепление еще есть надежда. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев утверждает, что погода переменится уже 30 августа. Подробнее о том, почему в республику пришли холода и когда ждать «бабьего лета» — в материале «Реального времени».

«Сейчас наступила расплата»

По данным профессора Юрия Переведенцва, в начале осени в Татарстане температура воздуха ожидается выше климатической нормы, а вместе с этим и недобор осадков. Жителям стоит ждать хорошей, теплой погоды, считает он. Пока же погода в регионе определяется волной холода, накрывшей республику.

— Во второй декаде августа у нас были очень жаркие дни, а сейчас наступила расплата. Холодная волна, которая пришла в республику, обусловлена циклонической активностью и атмосферным холодным фронтом. Поэтому у нас температура ниже климатической нормы на 3-4 градуса и у нас недобор осадков, — рассказал ученый.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозам казанского профессора, уже с 30 августа температуры воздуха начнут повышаться. Сейчас же на территории Татарстана по сути установилась сентябрьская погода. В ближайшее время, 31 августа и 1 сентября, в Татарстане днем не стоит ждать более 21 градуса тепла. Ночью температуры воздуха будут холоднее, так как они удлиняются.

— Идет уже процесс выхолаживания. Если в начале сентября в Татарстане установится антициклональная погода, то будет тепло, солнце и комфортно. Но зноя и жары ждать не нужно. Хотя в целом нынешняя погода близка к норме. Такой же она будет и до 3 сентября. Затем ожидается повышение. Надеемся на то, что выйдет антициклон. Среднемесячная температура в сентябре должна быть 12,5 градуса тепла, но столбик термометра может подняться и до 21 градуса тепла. Все зависит от антициклона, — сообщил Юрий Переведенцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Опасности в установившейся погоде нет»

Юрий Переведенцев обратил внимание, что пришедшие в Татарстан холода — это не совсем нормальное явление для августа. Вызвана такая ситуация циклонической погодой и холодным фронтом, который обеспечил понижение температуры.

— В такую погоду возможны заморозки, которые были в Кировской области, но их пока у нас нет. Опасности в установившейся погоде нет. Конечно, такие события можно окрестить, как неприятные, хорошего в этом ничего нет, но это не опасно, как было в центральной России, — заверил специалист.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Бабье лето» придет в Татарстан в сентябре

По прогнозам эксперта, «бабье лето» в республике может выпасть на середину — конец сентября. Юрий Переведенцев уточнил, что явление это обычное и бывает всегда. Лишь редко бывает, что такого не происходит. Формируется «бабье лето» в результате антициклона, и от области высокого давления становится сухо.

— «Бабье лето», как правило, бывает всегда, однако различной продолжительности, оно может длиться пару дней, а может и недель. Все зависит от того, какой приходит антициклон. У меня есть предположение, что после установившейся волны холода придет потепление, оно будет в начале сентября, затем снова похолодает, а потом уже будет тепло, — прогнозирует профессор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Гидрометцентр Татарстана, выступающий единственным официальным источников информации о погоде, спрогнозировал, что пасмурная и холодная погода сохранится в начале следующей недели. В понедельник днем в республике ожидается до 15 градусов, во вторник потеплеет до +18 °С.

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Александр Зарипов