Число происшествий на водоемах Татарстана остается на уровне прошлого года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году количество происшествий на водоемах Татарстана остается практически на уровне прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

— Данные ведомственного учета показывают, что практически происшествия остались на уровне прошлого года. Но здесь, конечно, есть множество факторов. Прежде всего, погодные условия — они в этом году очень жаркие, — заявил он, добавив, что увеличению числа отдыхающих на водоемах региона способствовали и трудности с отдыхом за границей.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, с начала 2023 года на водных объектах республики зафиксировано 84 происшествия — на одно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 62 человека, что на три больше, чем в 2022-м.

С начала купального сезона на водоемах Татарстана зарегистрировали 58 происшествий — на три меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Утонули 49 человек — жертв оказалось на одну больше, чем в 2022-м.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По мнению Юрия Венедиктова, меры, принятые в том числе на уровне руководства республики, «дают свой эффект».

Юрий Венедиктов заявил, что летом 2023 года в Татарстане сложилась сверхсложная обстановка на водоемах. Из-за жары десятки тысяч людей отдыхают на берегах рек и озер, а сотни маломерных судов находятся на воде, а следовательно повышаются риски происшествий.



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Татьяна Демина