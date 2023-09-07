В Татарстане создают полигон для тестирования беспилотных автомобилей

В Елабужском районе Татарстана создают полигон для тестирования беспилотного транспорта при поддержке Минтранса России, рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.



Площадка станет центром компетенций, который будет курировать вопросы дальнейшего развития инфраструктуры для беспилотного транспорта на полигоне. Полученные результаты тестирования станут основой для стандартов дальнейшего внедрения российских беспилотников, сообщает «РБК Татарстан».

В Татарстане сейчас можно использовать беспилотный транспорт, поскольку он является пилотной зоной. Сейчас в Иннополисе действует особый правовой режим. По такому принципу курсируют 11 авто, управляемых одним оператором.

По словам Минниханова, развитие беспилотных технологий обсудят и на форуме Kazan Digital Week.

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Маргарита Головатенко