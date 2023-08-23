Прокуратура внесла представление главе чистопольского «Водоканала» за длительное отключение воды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чистопольская городская прокуратура после проверки по факту длительного отключения водоснабжения внесла руководителю АО «Чистополь-Водоканал» представление об устранении нарушений, причин и условий, им способствующих, а также о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Документ находится на рассмотрении, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



С 22 июня по 8 августа 2023 года в центре Чистополя, в районе часового и кирпичного завода, речпорта, дома медиков, Мельничной площади, Крутой горы, спортивного комплекса «Лидер» и стадиона 11 раз отключали воду из-за порывов в системе водоснабжения и поломки насосов. В общей сложности вода отсутствовала 96 часов.



Кроме того, в Чистополе в феврале 2023 года водоснабжение отключали при аварийных работах на водопроводе по улице Льва Толстого-Галактионова, а в августе — на водопроводе по улице 40 лет Победы. В каждом случае общее время отсутствия воды составило 12 часов.

— Несмотря на это, в АО «Чистополь-Водоканал» не принимаются системные меры по предупреждению аварийных ситуаций на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения для устойчивого обеспечения населения соответствующими услугами надлежащего качества — инвестиционная программа, предусматривающая мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции таких объектов до сих пор не разработана и не реализована, — рассказал Руслан Галиев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также с февраля 2019 года предприятие не публикует информацию о плановых и аварийных отключениях водоснабжения на своем официальном сайте. Это нарушает права граждан на доступ к социально значимой информации.



На сегодняшний день водоснабжение в Чистополе полностью восстановлено, уточнили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура города организовала проверку законодательства о водоснабжении в части допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды и своевременности выполнения работ по содержанию коммунальных сетей в первой половине августа. Она началась после появления в СМИ информации — горожане пожаловались журналистам на частое отключение воды с начала лета.



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Татьяна Демина