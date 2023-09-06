Казанца будут судить по обвинению в мошенничестве — он перепродал арендованные машины за 64,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

— По версии следствия, с мая 2021 года по август 2022 года фигурант брал в аренду автомобили, которые затем перепродавал третьим лицам, а вырученные средства присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению, — рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

От действий предполагаемого злоумышленника пострадали семь физических, пять юридических лиц, а также два индивидуальных предпринимателя. Причиненный им ущерб составил более 64,5 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Свою вину мужчина признал и вернул большую часть похищенных денег. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

На днях прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Московской области. Его обвиняют в мошенничестве. В надзорном ведомстве полагают, что мужчина обманул 93 человека из 35 регионов России.



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Айрат Назипов