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Евгений Свечников выйдет на лед в составе «Ак Барса» на матч с ХК «Сочи»

18:08, 06.09.2023
Евгений Свечников выйдет на лед в составе «Ак Барса» на матч с ХК «Сочи»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» определился с составом на второй домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Вместо Дамира Жафярова на лед против хоккеистов «Сочи» выйдет Евгений Свечников.

Состав казанской команды выглядит следующим образом:

  • вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);
  • Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Кирилл Петров — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
  • Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Дмитрий Яшкин;
  • Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Евгений Свечников;
  • Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.

Матч «Ак Барса» против ХК «Сочи» состоится сегодня на «Татнефть Арене». Игра стартует в 19.00.

В новом сезоне в активе «барсов» уже две победы. В предыдущем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова одолели «Трактор» на своем льду со счетом 5:3. Решающий вклад в победу внес Дмитрий Яшкин, который сначала сравнял счет, а затем вывел татарстанскую команду вперед. Также по голу забили Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Александр Радулов.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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