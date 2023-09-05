На улице Сафиуллина в Казани насмерть сбили женщину

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 22.05 во вторник, 5 сентября на улице Сафиуллина насмерть сбили 45-летнюю женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Наезд совершил 38-летний водитель автомобиля ВАЗ. Как рассказали в ГИБДД, женщина переходила проезжую часть в непредусмотренном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Несколькими часами ранее на улице Комиссара Габишева произошла авария с двумя пострадавшими. В результате столкновения автомобилей Toyota и Kia пострадали 42-летняя водитель корейской иномарки и 5-летний пассажир.

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Айрат Назипов