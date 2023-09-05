Южнокорейский мультсериал «Консуни» переведут на татарский язык за 2,2 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Консуни и ее друзья»/YouTube.com

Министерство образования и науки Татарстана намерено выделить 2,2 млн рублей на оказание услуг по производству дублированного перевода южнокорейского мультсериала «Консуни». Его нужно перевести с русского на татарский язык, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Переводчику необходимо учесть оригинальность голоса, темперамент персонажей и их голосовой возраст. Длительность фраз и переведенный текст должен совпадать с артикуляцией героев мультфильма. Также исполнителю нужно соответствовать речи героя, передавать интонацию, эмоциональную окраску и смысловые акценты.

Всего нужно перевести 52 серии. В их числе: «Волшебное заклинание», «Девочка скаут!», «Тайна футбольного мяча», «Беда с кариесом» и так далее. Закончить работу нужно до 20 декабря 2023 года.

Мультсериал «Консуни» сняли в Южной Корее. Его премьера состоялась в 2014 году. Картина рассказывает историю пятилетней девочки, которая дружит с волшебным филином по имени Сейо.

В конце прошлого года в Татарстане сняли первый анимационный короткометражный 3D-фильм на татарском языке «Хава». Создатели вдохновились серией короткометражек «Любовь. Смерть. Роботы», которые выходят на платформе Netflix.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов