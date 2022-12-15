В Татарстане сняли первый анимационный короткометражный 3D-фильм на татарском языке

Фото: кадр из мультфильма

Первый анимационный короткометражный 3D-фильм на татарском языке выпустила студия визуальных эффектов DGRAPH. Автором идеи и продюсером мультфильма «Хава», что в переводе на русский означает «Воздух», выступил музыкант Салават Минниханов, а сценаристом и режиссером — художник компьютерной графики Айнур Давлетов, основатель компании. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Отмечается, что создатели вдохновились серией короткометражек «Любовь. Смерть. Роботы», которые выходят на платформе Netflix. Основываясь на произведении татарского писателя Адлера Тимергалина «Ерак планетада» («На далекой планете»), они и сняли мультфильм.

Фото: кадр из м/ф

— Небольшое число регионов могут действительно этим похвастаться, поэтому, конечно, это такой прорыв. Я думаю, что продюсерам необходимо задуматься не только о фестивальных показах сразу после проката, а о том, чтобы картину продвигать на федеральных кинорынках и мероприятиях, куда съезжаются представители кинопроката со всей Российской Федерации и соседних стран, — отметила важность такого события гендиректор Международного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева.

Состоялась премьера «Хавы» на прошлой неделе. Сейчас же фильм доступен лишь на официальном канале Салавата Минниханова в интернете.

«Реальное время» уже писало о национальной анимации. На Казанском международном фестивале мусульманского кино мультфильм «Гульназек» выиграл в двух номинациях — «Лучший национальный фильм для детей» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России.



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Елизавета Пуншева