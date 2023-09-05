На разработку проекта зоны охраны Раифского монастыря выделят 1,9 млн рублей
На разработку проекта зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль сооружений Раифской пустыни» XVII—XVIII вв. в Зеленодольском районе Татарстана выделят 1,9 млн рублей, выяснило «Реальное время».
Работы будут выполняться в два этапа: первый — до 1 декабря 2023 года, второй — до 1 июня 2024 года. Работы по разработке проекта будут финансироваться из бюджета республики.
В качестве основной задачи обозначено выявление как факторов, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, так и факторов, оказывающих негативное воздействие. Выявление должно быть основано на материалах историко-культурных исследований.
Заказчиком выступает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. Заявки принимаются до 12 сентября, исполнителя определят 14 сентября.
Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана выпустил приказ об утверждении границ «Ансамбля сооружений Раифской пустыни XVII—XVIII вв.» в сентябре 2019 года.
Раифский Богородицкий мужской монастырь на протяжении многих веков является православной жемчужиной Татарстана. По словам его руководства, у обители важная миссия — нести свет добродетели по всей России. Будучи христианским форпостом с XVII века, монастырь и по сей день реализует ряд проектов и мероприятий, направленных на то, чтобы помочь людям найти свой душевный покой и равновесие. Сегодня этому способствует и то, что Раифа стала центром притяжения туристов: «Все здесь становится таким местом для отдыха, и мы идем на это для того, чтобы люди могли приобщиться к вере», — рассказал «Реальному времени» наместник Раифского монастыря игумен Гавриил (Рожнов). Подробнее о том, насколько равны богословие и психология и чем, помимо храмов, может удивить современный монастырь, — в нашем материале.
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