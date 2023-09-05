На разработку проекта зоны охраны Раифского монастыря выделят 1,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На разработку проекта зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль сооружений Раифской пустыни» XVII—XVIII вв. в Зеленодольском районе Татарстана выделят 1,9 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Работы будут выполняться в два этапа: первый — до 1 декабря 2023 года, второй — до 1 июня 2024 года. Работы по разработке проекта будут финансироваться из бюджета республики.



В качестве основной задачи обозначено выявление как факторов, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, так и факторов, оказывающих негативное воздействие. Выявление должно быть основано на материалах историко-культурных исследований.



Заказчиком выступает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. Заявки принимаются до 12 сентября, исполнителя определят 14 сентября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана выпустил приказ об утверждении границ «Ансамбля сооружений Раифской пустыни XVII—XVIII вв.» в сентябре 2019 года.

Раифский Богородицкий мужской монастырь на протяжении многих веков является православной жемчужиной Татарстана. По словам его руководства, у обители важная миссия — нести свет добродетели по всей России. Будучи христианским форпостом с XVII века, монастырь и по сей день реализует ряд проектов и мероприятий, направленных на то, чтобы помочь людям найти свой душевный покой и равновесие. Сегодня этому способствует и то, что Раифа стала центром притяжения туристов: «Все здесь становится таким местом для отдыха, и мы идем на это для того, чтобы люди могли приобщиться к вере», — рассказал «Реальному времени» наместник Раифского монастыря игумен Гавриил (Рожнов). Подробнее о том, насколько равны богословие и психология и чем, помимо храмов, может удивить современный монастырь, — в нашем материале.



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Маргарита Головатенко