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Власти Татарстана утвердили границы Раифского монастыря как федерального памятника культуры

18:46, 12.09.2019 1
Власти Татарстана утвердили границы Раифского монастыря как федерального памятника культуры
Фото: pravo.tatarstan.ru

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана выпустил приказ об утверждении границ «Ансамбля сооружений Раифской пустыни XVII—XVIII вв.». Документ фиксирует статус объекта культурного наследия федерального значения.

Также утверждаются границы территории, на которой расположен ансамбль, и режим ее использования.

Приказ еще 21 августа подписал председатель комитета Иван Гущин, но опубликован он был сегодня.

Ранее комитет также утвердил границы 15 объектов культурного наследия федерального значения в Казани.

ОбществоКультураИстория Татарстан
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