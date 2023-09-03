Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

Теннисист Даниил Медведев обыграл спортсмена из Аргентины Себастьяна Баэса в матче третьего круга Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Его призовой фонд составляет $65 млн.



Турнир завершился со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу россиянина с третьим номером посева. Баэс не был в числе сеяных игроков.

В четвертом круге россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром с 13-м номером посева.

В июле Медведев обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.



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Маргарита Головатенко