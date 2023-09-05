РБК: суммарная дебиторская задолженность перед федеральным бюджетом превысила 19 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

За первое полугодие этого года суммарный объем дебиторской задолженности федеральных органов власти увеличился почти вполовину — на 41% или на 5,7 трлн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Минфин России.

Совокупный размер таких обязательств перед казной составляет около 19,4 трлн рублей.

Основную часть этой суммы составляют авансы по госконтрактам. Увеличение объемов дебиторской задолженности по расходам связано с общим ростом трат федерального бюджета по таким направлениям, как субсидирование юридических лиц, межбюджетные трансферты регионам и государственным закупкам (том числе капитальные вложения).



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Просроченная задолженность перед бюджетом со стороны плательщиков налогов и страховых взносов в первом полугодии 2023 года выросла на 411 млрд рублей — до 1,56 трлн рублей.

Сумма задолженности по выданным авансам за шесть месяцев увеличилась на 4,7 трлн рублей, до 13,98 трлн рублей. На 1,75 трлн рублей выросли авансы на приобретение нефинансовых активов (основных средств, нематериальных активов, запасов).

Из данных Минфина также следует, что в открытой части бюджета фигурируют 28% (3,96 трлн рублей) дебиторской задолженности по выданным авансам. Среди ведомств наибольший рост выдачи авансов наблюдается у Министерства науки и высшего образования (+402,9 млрд рублей авансов в открытой части за полгода), Минтруда (+275,6 млрд рублей) и Минздрава (+259,7 млрд рублей).



По данным СП, в 2022 году дебиторская задолженность федеральных органов по расходам увеличилась на 53,3%, достигнув 9,4 трлн рублей. Это рекордное значение впервые с 2013 года.



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Илина Хакимова