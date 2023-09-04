СМИ: Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным в сентябре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует встретиться в России с президентом страны Владимиром Путиным. Поездка запланирована на сентябрь, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times

По данным СМИ, встреча может произойти во Владивостоке в середине месяца. При этом в Кремле не сообщали о планах проведения такой встречи.

kremlin.ru (архив)

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность проведения учений с КНДР. Он напомнил, что обе страны являются соседями. По этой причине совместные военные учения «вероятны».



Тогда же российский президент заявил, что поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине помогает Москве и Пхеньяну противостоять политике коллективного Запада. В поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну, посвященной 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне, он пожелал лидеру Северной Кореи крепкого здоровья и успехов в его деятельности.

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Айрат Назипов